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Министр Венесуэлы: один из атакующих дронов был взорван из США

Политика

У Венесуэлы есть доказательства

Каракас, 11 августа 2018, 02:29 — REGNUM  Один из беспилотников, задействованных в покушении на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро, был взорван сигналом с территории США, заявил министр связи республики Хорхе Родригес, сообщает El Nacional.

Также Родригес сообщил, что в ближайшие несколько часов они предоставят заявления о защите, написанные людьми, подозреваемыми в соучастии в покушении на президента и находящимися на территории Колумбии и США. Кроме того, он заявил, что Венесуэла обратилась в Интерпол с просьбой о задержании Хулио Борхеса, которого также подозревают в причастности к покушению.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что предоставил Колумбии доказательства попытки покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и потребовал от колумбийского правительства выдать пять террористов, включая депутата Хулио Борхеса.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Венесуэлы официально запросил экстрадиции террористов из Колумбии

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Политический кризис в Венесуэле
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