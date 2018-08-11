Министр Венесуэлы: один из атакующих дронов был взорван из США

Каракас, , 02:29 — REGNUM Один из беспилотников, задействованных в покушении на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро, был взорван сигналом с территории США, заявил министр связи республики Хорхе Родригес, сообщает El Nacional.

Также Родригес сообщил, что в ближайшие несколько часов они предоставят заявления о защите, написанные людьми, подозреваемыми в соучастии в покушении на президента и находящимися на территории Колумбии и США. Кроме того, он заявил, что Венесуэла обратилась в Интерпол с просьбой о задержании Хулио Борхеса, которого также подозревают в причастности к покушению.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что предоставил Колумбии доказательства попытки покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и потребовал от колумбийского правительства выдать пять террористов, включая депутата Хулио Борхеса.

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