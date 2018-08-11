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Помпео заявил Лаврову о желании улучшать отношения с Россией

Политика

«Секретарь Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят улучшить отношения с Россией и согласны на будущий диалог»

Вашингтон, 11 августа 2018, 02:02 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонных переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что США заинтересованы в улучшении отношений с Россией, заявила пресс-секретарь госдепа Хизер Науэрт в заявлении, опубликованном на сайте госдепа.

«Секретарь Майк Помпео сегодня разговаривал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Секретарь Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят улучшить отношения с Россией и согласны на будущий диалог», — говорится в заявлении.

Также в ходе разговора стороны обсудили ситуацию с химическим оружием и мирное урегулирование в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил о категорическом неприятии новых санкций под предлогом якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания не предоставили ни одного факта в качестве подкрепления своей версии о причастности России к «покушению».

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Российско-американские отношения
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