Украина пожаловалась в ЕСПЧ на «нарушение прав» заключенных в России

Киев, , 01:51 — REGNUM Киев подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за якобы нарушение прав украинских заключенных, содержащихся в России, заявил замминистра юстиции Украины Иван Лищина в Facebook.

«Сегодня в Европейский суд по правам человека направлено заявление Украины, касающееся наших политических заключенных», — заявил он.

Лищина также заявил, что в иске указаны нарушения прав 71 политузника на 130 страницах, а также к иску приложено 3000 страниц дополнений.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 9 августа выложила на своей странице фотографии украинского террориста Олега Сенцова, отбывающего заключение в России. Она заявила, что после 88 дней «голодовки» Сенцов активен и бодр.