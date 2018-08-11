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Лавров указал Помпео на несостоятельность «дела Скрипаля»

Политика

Ни одного доказательства по «делу Скрипаля» Запад так и не привел

Москва, 11 августа 2018, 01:48 — REGNUM  Обоснование очередных антироссийских санкций так называемым делом Скрипаля вызывает у Москвы категорическое неприятие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров американскому госсекретарю Майку Помпео в телефонном разговоре, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Отмечается, что Помпео позвонил Лаврову 10 августа, чтобы обсудить международную повестку, в том числе положение дел в Сирии. Во время переговоров прозвучала и тема новых американских санкций, введение которых вызывает у российской стороны «категорическое неприятие».

«С.В.Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставила ни единого факта в подкрепление подобных утверждений», — отметили в МИД РФ.

Напомним, очередные американские санкции вводятся с 22 августа под предлогом причастности России к инциденту в Солсбери, где, по недоказанной версии Лондона, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

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