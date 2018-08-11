Посольство РФ: британский министр обороны бряцает оружием

Москва, , 01:29 — REGNUM Выпад главы минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона в адрес России во время его визита в США — часть общей антироссийской линии британских консерваторов, заявили в посольстве РФ в Лондоне, сообщает пресс-служба ведомства.

«На этом фоне поражены необычно воинственной риторикой Г. Уильямсона, хвастающегося «готовностью, волей и возможностями» Великобритании по применению силы по всему миру. Особенно впечатляюще прозвучал его тезис о намерении Лондона «изменить баланс своего глобального позиционирования, чтобы быть готовым вести боевые действия на европейском континенте, на Ближнем и Дальнем Востоке», — заявили в посольстве.

Также российские дипломаты отмечают, что подобная риторика открывает истинные замыслы по увеличению военных расходов стран — членов НАТО, которые в 2018 году достигнут 1 трлн 36 млрд долларов. При этом в посольстве подчеркнули, что Россия не имеет намерений на кого-либо нападать или угрожать кому-либо.

«Столь безответственное бряцание оружием британским министром обороны выглядит дико в глазах международного общественного мнения и не может не вызывать сожаления», — подчеркнули в посольстве.

Напомним, 7 августа во время своего визита в США министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия несет угрозу всему миру и использует «тайные операции, кибероружие, политические диверсии и милитаризм» против Великобритании и ее союзников.