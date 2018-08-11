Суббота, 11 Августа 2018 года
01:48:26 МСК

«В Афинах погорячились»: Пушков дал оценку отзыву посла из Москвы

Политика

Греция зря ссорится с Россией

Москва, 11 августа 2018, 01:18 — REGNUM  Решение греческих властей об отзыве посла из Москвы — избыточная и невыгодная самим Афинам мера, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

«Отзыв посла — это всегда чрезвычайная мера. Если Греция действительно решила отозвать своего посла из Москвы, то полагаю, что в Афинах погорячились, — отметил сенатор. — Этот шаг невыгоден, прежде всего, самой Греции. Афины ничего не выиграют из-за обострения отношений с Россией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа источник в российском правительстве заявил, что Афины отзовут из России своего посла Андреаса Фриганаса. В Москву вместо него приедет работать другой дипломат.

Месяцем ранее Афины анонсировали планы высылки из страны двух российских дипломатов из-за якобы имевшегося «вмешательства во внутренние дела» Греции.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Греция отзовёт своего посла из России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить