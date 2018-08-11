Эрдоган призвал народ менять иностранную валюту на лиры назло США

Анкара, , 00:56 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал свой народ менять иностранную валюту и золото на турецкую лиру, сообщает телеканал A Haber.

«Если у вас есть доллары, евро или золото, то обменяйте их в наших банках на турецкую лиру. Это национальная, внутренняя борьба. И это станет ответом для тех, кто объявит нам экономическую войну», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об удвоении пошлин на импорт стали и алюминия из Турции. Новые тарифы составят 20% на алюминий и 50% — на сталь.

«Я только что распорядился удвоить тарифы на сталь и алюминий в отношении Турции. Их валюта, турецкая лира, стремительно падает по сравнению с нашим сильным долларом!» — заявил Трамп в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что любые попытки оказать экономическое давление на Анкару, в том числе через дестабилизацию финансовой системы, обречены на провал.

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