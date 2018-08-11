Путин обсудил с Макроном по телефону ситуацию с Сенцовым

Москва, , 00:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили состояние осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент республики поделился с президентом Путиным обеспокоенностью в связи с тем, что состояние здоровья Сенцова, по всей видимости, опасно ухудшается», — говорится в заявлении.

В ответ Путин пообещал донести информацию о состоянии здоровья осужденного. Кроме вопроса о Сенцове, стороны обсудили дальнейшие шаги по мирному урегулированию в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, внешнеполитическая служба Евросоюза выпустила заявление с призывом к России предоставить необходимое лечение осужденному за терроризм украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который в середине мая 2018 года объявил бессрочную голодовку.

По сообщениям уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, после 88 дней «голодовки» заключенный «активен»: «ходит, смотрит телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени».

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