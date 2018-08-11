Украинского журналиста Руслана Коцабу вновь заподозрили в госизмене

Ивано-Франковск, Украина, , 00:36 — REGNUM Сотрудник СБУ в разговоре с ивано-франковским журналистом Русланом Коцабой заявил, что против него открыто обновленное дело о государственной измене, которое зарегистрировано в местном суде, сообщил Коцаба 10 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Как установила судебная ветвь власти во всех трех судебных инстанциях, первой инстанции, апелляции и кассации — ни одного доказательства моей т.н. «государственной измены» следователями СБУ предоставлено не было!» — рассказал журналист.

Коцаба также отметил, что по документам он якобы дважды не являлся по повестке следователя для ознакомления с новым обвинением.

«СБУ снова хотят напугать адекватную часть общества репрессиями и гонениями против критичных к укрсучвласти медиаресурсов и журналистов. Люди, я тюрьмы не боюсь, но до каких пор мне ходить с этим позорным клеймом «врага народа»?!» — написал журналист.

Напомним, Руслан Коцаба отсидел полтора года в тюрьме из-за видеоролика, в котором он критически отозвался о войне в Донбассе и мобилизации. Позже журналист был полностью оправдан.

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