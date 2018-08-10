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СМИ: Греция отзовёт своего посла из России

Политика

Источник утверждает, что такое решение принято лично главой МИД Греции

Афины , 10 августа 2018, 22:25 — REGNUM  МИД Греции намерен отозвать своего посла Андреаса Фриганаса из России, сообщает 10 августа РИА Новости, ссылаясь на неназванный источник в правительстве.

Утверждается, что решение об отзыве Андреаса Фриганаса было принято лично министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом, а вместо Фриганаса в Россию будет направлен другой дипломат.

Стоит отметить, что официальных сообщений по этому вопросу пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля было объявлено о намерении Афин выслать из Греции двух российских дипломатов, обвиненных во вмешательстве во внутренние дела.

МИД России 13 июля выразил греческому послу Андреасу Фриганасу решительный протест.

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МИД России
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