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Украинский министр предложил России отдать Крым и Кубань в обмен на воду

Политика

Как это выглядит на практике, политик не уточнил

Киев, 10 августа 2018, 22:37 — REGNUM  Украина разблокирует Северо-Крымский канал в обмен на Крым и Кубань, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 10 августа в эфире телеканала «Прямой».

"Если они готовы отдать за это Кубань и Крым, чтобы мы восстановили водоснабжение. Другой альтернативы я не вижу», — отметил Омелян.

Напомним, ранее Омелян заявил, что украинское правительство рассматривает вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

«За почти 400 лет оккупации украинцы наездилсь в Россию. Кто по собственному желанию, а большинство в столыпинках и теплушках в Сибирь и концлагеря. Хватит! Мы вернулись в Европу!» — написал министр на своей странице в социальной сети Facebook.

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