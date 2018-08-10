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Протестующие в Румынии пошли на штурм правительства: около 100 раненых

Политика

Жандармерия применила водометы и слезоточивый газ

Протестующие в Румынии пошли на штурм правительства: около 100 раненых
Babu
Протесты в Румынии

Бухарест, 10 августа 2018, 21:39 — REGNUM  Около 100 человек, среди которых несколько полицейских, пострадали в результате столкновений между участниками антиправительственного митинга и жандармами в столице Румынии Бухаресте. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на митинг, организованный 10 августа представителями румынской диаспоры, вышли около 15 тысяч человек.

Собравшись на площади Виктория, протестующие попытались прорваться в здание правительства. В ходе столкновений манифестанты бросали в жандармов камни и бутылки, а те применили водометы и слезоточивый газ.

Это крупнейшая манифестация в Румынии за последние месяцы. Прибывшие на родину представители диаспоры и поддержавшие их жители Румынии требуют роспуска парламента, где большинство контролирует правящая Социал-демократическая партия.

Манифестанты настаивают на проведении досрочных выборов и назначения технократического правительства. Они также требуют отмены реформы юстиции, которая сделала судебную и правоохранительную системы зависимыми от правящей партии.

Требования манифестантов по традиции поддержали представители Брюсселя и Вашингтона. Посол США в Бухаресте Ханс Клемм был лично замечен на митинге оппозиционеров.

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Кризис в Румынии
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