Центр исследования кибератак Казахстана помирился с Documentolog

Астана, , 21:13 — REGNUM В Казахстане центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) принес свои извинения компании Documentolog за сообщение о критической уязвимости в системе документооборота. Об этом говорится в сообщении ЦАРКА 10 августа на странице в Facebook.

«Признаем, что публикация получила большой общественный резонанс и могла нанести несоизмеримый ущерб имиджу компании Documentolog», — говорится в сообщении.

Ситуация с информацией о критической уязвимости стала предметом переговоров между представителями сторон, которые прошли 10 августа. В ближайшее время планируется организовать пресс-конференцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа ЦАРКА опубликовал информацию о критической уязвимости в системе документооборота большинства национальных компаний Казахстана. Систему разработали в компании Documentolog.

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