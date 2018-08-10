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Центр исследования кибератак Казахстана помирился с Documentolog

Политика

10 августа между представителями сторон состоялась встреча

Центр исследования кибератак Казахстана помирился с Documentolog
Иллюстрация: Documentolog.kz
Сотрудники компании Documentolog

Астана, 10 августа 2018, 21:13 — REGNUM  В Казахстане центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) принес свои извинения компании Documentolog за сообщение о критической уязвимости в системе документооборота. Об этом говорится в сообщении ЦАРКА 10 августа на странице в Facebook.

«Признаем, что публикация получила большой общественный резонанс и могла нанести несоизмеримый ущерб имиджу компании Documentolog», — говорится в сообщении.

Ситуация с информацией о критической уязвимости стала предметом переговоров между представителями сторон, которые прошли 10 августа. В ближайшее время планируется организовать пресс-конференцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа ЦАРКА опубликовал информацию о критической уязвимости в системе документооборота большинства национальных компаний Казахстана. Систему разработали в компании Documentolog.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики системы документооборота в Казахстане устранили уязвимость

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