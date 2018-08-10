На Львовщине прошла торжественная смена американских инструкторов

Яворов, Украина, , 20:08 — REGNUM В Яворове в Международном центре миротворчества и безопасности национальной академии сухопутных войск Украины прошла торжественная церемония передачи полномочий от 27-й бригадно-тактической группы к 278-му кавалерийскому полку вооруженных сил США, заявили в генеральном штабе вооруженных сил Украины 10 августа на официальном сайте ведомства.

Церемонию смены американских инструкторов посетил первый заместитель главы львовской областной администрации Ростилав Замлинский, командующий центром подготовки 7-й армии США в Европе генерал-майор Кристофер Ланев, представитель аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине полковник Томас Воффорд и начальник национальной академии сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук.

После исполнения гимнов США и Украины командир 27-й бригадно-тактической группы штата Нью-Йорк полковник Денис Дили передал полномочия командиру 278-го кавалерийского полка штата Теннесси полковнику Джимми Колу.

Генерал-лейтенант Павел Ткачук поблагодарил американских солдат за помощь в укреплении обороноспособности Украины и вручил им награды от министра обороны Украины и начальника генерального штаба страны.

Напомним, на полигоне в Яворове вот уже три года постоянно находятся 200 американских и 250 канадских солдат, которые занимаются подготовкой младшего командного состава ВСУ.

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