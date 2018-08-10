Пятница, 10 Августа 2018 года
21:21:25 МСК

На Львовщине прошла торжественная смена американских инструкторов

Политика

Американские подразделения участвуют в подготовке украинских вооруженных формирований

На Львовщине прошла торжественная смена американских инструкторов
U.S. Army Europe Images
Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворовском полигоне в районе Львова

Яворов, Украина, 10 августа 2018, 20:08 — REGNUM  В Яворове в Международном центре миротворчества и безопасности национальной академии сухопутных войск Украины прошла торжественная церемония передачи полномочий от 27-й бригадно-тактической группы к 278-му кавалерийскому полку вооруженных сил США, заявили в генеральном штабе вооруженных сил Украины 10 августа на официальном сайте ведомства.

Церемонию смены американских инструкторов посетил первый заместитель главы львовской областной администрации Ростилав Замлинский, командующий центром подготовки 7-й армии США в Европе генерал-майор Кристофер Ланев, представитель аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине полковник Томас Воффорд и начальник национальной академии сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук.

После исполнения гимнов США и Украины командир 27-й бригадно-тактической группы штата Нью-Йорк полковник Денис Дили передал полномочия командиру 278-го кавалерийского полка штата Теннесси полковнику Джимми Колу.

Генерал-лейтенант Павел Ткачук поблагодарил американских солдат за помощь в укреплении обороноспособности Украины и вручил им награды от министра обороны Украины и начальника генерального штаба страны.

Напомним, на полигоне в Яворове вот уже три года постоянно находятся 200 американских и 250 канадских солдат, которые занимаются подготовкой младшего командного состава ВСУ.

Читайте также: На Украине недовольны размерами поддержки Запада

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить