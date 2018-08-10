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В США ответили на сообщения об охоте российского фрегата на их субмарину

Политика

«Нам нечего сказать, но мы самые мощные и устрашающие на планете»

В США ответили на сообщения об охоте российского фрегата на их субмарину
Цитата из м/ф «Приключения капитана Врунгеля». реж Давид Черкасский. 1981. СССР

Вашингтон, 10 августа 2018, 19:57 — REGNUM  О двухчасовом преследовании атомной подлодки ВМС США фрегатом российского флота «Адмирал Эссен» в Средиземном море пресс-служба 6-го флота США ничего сообщить не может, заявил 10 августа представитель 6-го флота США Кайл Рэйнс.

«Мне нечего сказать по поводу этой публикации», — сказал Кайл Рэйнс.

«Но наши подводные силы — самые мощные и страшные на Земле», — добавил он.

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«Самолеты и корабли ВМС США регулярно встречаются с российскими военными в международном воздушном и морском пространстве, и большинство этих встреч — безопасны и профессиональны», — описал представитель 6-го флота США общую картину контактов с российскими военными моряками.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года в Средиземном море фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» обнаружил американскую атомную подводную лодку типа «Огайо», более двух часов преследовал ее, производил учебные атаки и фиксировал гидроакустические особенности этой субмарины.

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Военно-морской флот
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