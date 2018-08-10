Бывший дипломат призывать Киев и Москву налаживать сотрудничество

Киев, , 19:55 — REGNUM В настоящее время из-за войны в Донбассе российско-украинские отношения находятся на самом низком уровне. Киеву и Москве нужно перестать «стрелять себе в ногу». Об этом 10 августа в эфире телеканала NewONE заявил украинский экс-дипломат Константин Грищенко.

«Я абсолютно уверен, что мы никуда не денемся от соседства с Россией. Вопреки тому, что эти отношения на наинизшем уровне из-за войны, из-за той сложной истории, из-за Крыма. Но, в конечном счете, нам придется искать какое-то понимание с этим государством. Или это займет 50 лет, или это займет три года, от нас это тоже зависит в определенной части. Не только от нас, но и, конечно, от России. Но стрелять себе в ногу, как говорят американцы, не стоит», — призвал Грищенко.

Он призвал Украину и Россию принимать решения, «которые могут в определенной степени снизить градус того противостояния, той вражды и войны, которая у нас сегодня есть».

«Это будет на пользу не только нашим нынешним интересам. Самое главное, это позволит ускорить возврат к более-менее понятным и основанным на принципах международного права, территориальной целостности Украины, но всё равно к добрососедским отношениям с соседней великой страной. Потому что без этого мы будем просто терять», — добавил Грищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года Евросоюз стал основным торговым партнером Украины. Так, украинский экспорт товаров в страны ЕС увеличился на 31% до 14,4 млрд долларов США, а его объемы превысили уровень докризисного 2013 года. Доля Европы в экспорте достигла 36% и была самой высокой с 2004 года.

Украинские компании наращивали поставки в Европу прежде всего традиционного ассортимента сырьевых товаров (зерновых, масличных, металлов и руд). При этом Украина нарастила экспорт продукции машиностроения, промышленных изделий. Импорт товаров из стран Европы также рос в 2017 году (на 25% до 20,2 млрд долл. США), и доля региона повысилась до 41%. Рост импорта отражал, в основном, потребность Украины в энергоносителях. В частности, в природном газе.

В то же время Россия остается крупнейшим торговым партнером Украины. Согласно официальным данным, в 2017 году общая сумма товарооборота с РФ составила 11 млрд долларов. Так, объем экспорта товаров в РФ в прошлом году составил 3,9 млрд долларов, что на 109,6% больше, чем годом ранее. Импорт из России составил 7,2 млрд долл., или 139,9% роста. Таким образом, отрицательное сальдо в торговле Украины с Россией составило почти 3,3 млрд долл.

Напомним, по данным государственной службы статистики Украины, импорт товаров из России на Украину за период с января по апрель этого года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 г.