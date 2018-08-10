Додон легализовал в Молдавии коррупцию и отмывание денег для Плахотнюка

Кишинёв, , 19:25 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон подписал принятые парламентским большинством во главе с Демпартией законы о налоговой реформе, декриминализации экономических преступлений и налоговой амнистии. Хотя в ходе голосования в парламента пропрезидентская Партия социалистов даже покидала зал в знак протеста, «хорошо все обдумав», Додон заявил, что реформа не только полезна, но она еще и «запоздала», передает корреспондент ИА REGNUM

«Эти меры могут придать импульс экономическому развитию страны, даже если они применены слишком поздно. Запоздалая реформа, хоть и содержит недостатки, которые будут устранены в дальнейшем, это лучше, чем постоянный беспорядок в области бюджетного и налогового администрирования», — заявил Додон.

Правительство, по его словам, «поняло свою ошибку» и теперь «пытается вернуть терпящий бедствие корабль молдавской экономики в русло развития». «Вместо того, чтобы заранее предотвратить и минимизировать риски в экономике, правительство сейчас выступает в роли пожарного, пытаясь срочно решить обострившуюся проблему. Но это не спасет нынешнюю власть от провала на парламентских выборах», — отметил президент. Он добавил, «придя к власти после выборов», социалисты продолжат реформу демократов и дополнят ее другими инициативами.

В оппозиции в свою очередь отмечают, что инициированная лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком реформа создает условия для отмывания денег, в том числе 1 млрд евро, украденного в 2014 году из банковской системы страны и до сих пор не найденного. «Посредством амнистии капитала в Молдове будет отмыта куча грязных и ворованных денег, а затем переведена законным путём обратно за рубеж», — заявил вице-председатель оппозиционной платформы «Достоинство и правда» (DA) Александр Слусарь. По его словам, за свое согласие подписать закон Додон получил «комиссионные» в виде возможности отмыть свои деньги из офшоров.

ИА REGNUM напоминает, что декриминализация экономических преступлений предусматривает, что совершивший экономическое или коррупционное преступление освобождается от уголовной ответственности, если он сделал это впервые и при этом возместил нанесенный ущерб. Еще один включенный в проект закон предусматривает возможность легализовать имущество, заплатив государству 3% его стоимости.

С жесткой критикой принятых законов выступили также посольство США в Молдавии и представительство МВФ. Они заявили, что принятые законы противоречат обязательствам, которые взяло на себя правительство Молдавии перед международными структурами. В американской дипмиссии добавили, что это «узаконит воровство, коррупцию и отмывание денег» в стране.

Стоит отметить, что схожие законы о декриминализации экономических и коррупционных преступлений в последние годы пытались провести власти соседней Румынии, однако каждый раз они были вынуждены отступить из-за массовых протестов и критики со стороны Вашингтона и Брюсселя.

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