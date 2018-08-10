На территории Пулковской обсерватории построят жилой комплекс

Санкт-Петербург, , 19:09 — REGNUM Дирекция Пулковской обсерватории согласовала возведение огромного жилого комплекса «Планетоград» на своей территории. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Александо Говорунов в ответе депутату ЗакСа Борису Вишневскому, передает корреспондент ИА REGNUM.

Говорунов пишет, что ГАО РАН разрешила строить «Планетоград» у себя под окнами еще на заседании дирекции 11 апреля 2018 года.

Говорунов отмечает, что дирекция установила: параметры жилого комплекса соответствуют ограничениям регламента согласования стройки в защитной зоне, а «негативное влияние строительства на деятельность Главной (Пулковской) астрономической обсерватории отсутствует, проектные решения не препятствуют выполнению научных исследований ГАО РАН».

На основании этого Госстройнадзор выдал новое разрешение на строительные работы. Предыдущее защитники обсерватории сумели отменить через суд. Но в Смольном считают, что единственной причиной, по которой суд встал на сторону градозащитников, были нарушения процедуры согласования со стороны директора ГАО РАН Назара Ихсанова. Теперь же эта проблема отпала.

Борис Вишневский считает новое согласование «возмутительным».

"Назар Робертович Ихсанов, директор ГАО РАН, по моему оценочному мнению, этим «согласованием» покрыл себя несмываемым позором. Впрочем, мы и раньше понимали, что новое руководство Пулковской обсерватории всецело на стороне строителей. Кто хочет — пусть верит, что это делается совершенно бескорыстно. При том, что на кону астрономические (в переносном смысле) прибыли от продажи элитного жилья в престижнейшем месте — защитной парковой зоне ГАО РАН. И кто хочет — пусть верит, что часть этих прибылей не направлена ни на «содействие» получению согласований и разрешений, ни на серийные публикации в городских СМИ (типа «Анатомии градозащиты») о зловредных градозащитниках, мешающих строить «Планетоград» и другие объекты, и помогающим им депутатах», — заявил Вишневский.

Ранее национальный комитет ICOMOS России согласился с недопустимостью застройки ГАО РАН. Эксперты оценили воздействие возводимых ЖК «Планетоград», «На царскосельских холмах» и «Югтаун» в непосредственной близости от обсерватории на выдающуюся универсальную ценность компонентов и элементов объекта ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

Специалисты пришли к выводу, что «участок, отведенный под строительство новых жилых комплексов, занимает ответственное положение в историческом ландшафте» петербургской агломерации.

Градозащитники и эксперты уже неоднократно заявляли, что застройка территории Пулковской обсерватории незаконна, так как приведет к прекращению научной деятельности в ее стенах из-за светового «загрязнения» неба. Кроме того, огромные жилые комплексы проектируются на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Блокадное кольцо», а также задевают бывшие сельские полевые угодья, составляющих важный пространственный разрыв между ансамблем ГАО РАН и дворцами Царского Села.

Теперь пакет документов, который уже рассмотрел российский комитет ICOMOS, предполагается отправить в министерство культуры. Затем Минкульт может переслать его в петербургский КГИОП. Финальной стадией будет передача документов в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пулковская обсерватория была основана в 1839 году на Пулковских высотах к югу от Петербурга. Российская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments намеревается построить рядом жилой комплекс, который займет территорию в 240 га. Предполагается, что к 2020 году здесь будут стоять дома общей площадью около 190 тысяч кв. метров и высотой 18 метров, подземные и наземные парковки, школа и детский сад. К 2030 году планируют завершить весь проект — 1,5 млн кв. метров жилых площадей.