Мэра Харькова обвинили в покупке «иммунитета от правосудия»

Харьков, Украина, , 19:05 — REGNUM В частности, журналист Юрий Бутусов голословнообозвалКернеса «мафиозником» и бездоказательно обвинил его в"покупке политического влияния».

«Дело о похищении Кернесом двух активистов Евромайдана закрыто из-за… неявки на заседания прокуроров! 25 января 2014-го охрана главного бандита Харькова Кернеса похитила двух активистов Евромайдана, слава Богу, они остались живыми. После революции открыли уголовное дело, Кернес переизбрался в мэры, договорился с новыми властями о понятиях, и что-то такое пообещал и чем-то таким простимулировал кого-то, что прокуроры перестали ходить на заседания, и суд сегодня закрыл дело — оказалось, прокуроры в процессе участия не принимают! То есть суд не вынес решение по существу, а просто прекратил процесс! Мафиози, который покупает политическое влияние в руководстве государства и в самых влиятельных СМИ, купил себе иммунитет от правосудия. Чистая коррупция, демонстративная и откровенная», — написал Бутусов 10 августа на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь внефракционный депутат, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович поздравил Кернеса с завершением «судебного фарса».

«Сегодня наконец завершилось многолетнее издевательство, в виде судебного фарса, над Геннадием Кернесом. Рад за тебя, дружище! Ты настоящий, а они… временщики! Долгих лет тебе. Ты — любимец Харькова!!!», — отметил Рабинович на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа Киевский районный суд Полтавы закрыл дело в отношении мэра Харькова Кернеса и его охранников, которых ранее подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам майдана зимой 2014 года. Соответствующее решение зачитал судья Андрей Антонов. При этом Антонов отметил, что обвинение фактически устранилось от доказательств вины Кернеса, из-за чего дело рассматривалось в течение четырех лет подряд. Кроме того, последние семь заседаний, в ходе которых должны были пройти дебаты, прокуроры пропустили. Таким образом, суд расценил позицию прокуратуры как отказ от обвинительного акта и вынес решение о закрытии дела.