Выйдет ли экс-президент Армении на свободу? Суд огласит вердикт 13 августа

Ереван, , 18:27 — REGNUM Апелляционный суд Армении огласит решение по вопросу меры пресечения в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в понедельник, 13 августа, в 13:00 (12:00 мск), сообщил адвокат Кочаряна Арам Орбелян.

Начавшееся накануне рассмотрение апелляционной жалобы об изменении меры пресечения экс-президенту Армении Роберту Кочаряну продолжилось сегодня, 10 августа. Суд рассматривал сразу два ходатайства защиты: об отмене решения суда первой инстанции и освобождении Роберта Кочаряна, и о замене ареста на освобождение под залог.

Орбелян также рассказал, что Роберт Кочарян не имеет особых жалоб на условия содержания, ему предоставлен компьютер, чтобы он смог работать над своей книгой, у него есть возможность тренироваться и гулять.

По словам адвоката, в то же время действует запрет на свидания, который защита экс-президента также планирует обжаловать в суде.

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Перед зданием суда сегодня акцию протеста провела руководитель партии «Страна абрикосов» Заруи Постанджян. Она развернула плакат с надписью «Место Кочаряна — в тюремной камере».

В рамках уголовного дела о кровавых поствыборных событиях 1−2 марта 2008 года второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в насильственном изменении конституционного строя с группой лиц по предварительному сговору. 27 июля суд избрал в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. Экс-президент утверждает, что в отношении него осуществляется политическое преследование.

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