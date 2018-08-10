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В Узбекистане объяснили причину отставки главы «Узбектелекома»

Политика

Глава правительства остался недоволен ходом реализации проектов «Узбектелекома»

Ташкент, 10 августа 2018, 18:42 — REGNUM  Смена генерального директора оператора телекоммуникаций Узбекистана «Узбектелеком» связана с недовольством председателя правительства республики Абдуллы Арипова, сообщает 10 августа издание Kun. uz со ссылкой на источник в министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

По данным источника, глава правительства остался недоволен ходом реализации проектов «Узбектелекома». В пресс-службе оператора отказались комментировать кадровые изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа генеральным директором «Узбектелекома» назначен бывший руководитель компании Шухрат Кадиров. Фарход Розиев был отстранен от должности гендиректора и назначен коммерческим директором компании.

Читайте ранее в этом сюжете: Прежний гендиректор «Узбектелекома» вернулся на свою должность

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Отставки и назначения
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