В Узбекистане объяснили причину отставки главы «Узбектелекома»

Ташкент, , 18:42 — REGNUM Смена генерального директора оператора телекоммуникаций Узбекистана «Узбектелеком» связана с недовольством председателя правительства республики Абдуллы Арипова, сообщает 10 августа издание Kun. uz со ссылкой на источник в министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

По данным источника, глава правительства остался недоволен ходом реализации проектов «Узбектелекома». В пресс-службе оператора отказались комментировать кадровые изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа генеральным директором «Узбектелекома» назначен бывший руководитель компании Шухрат Кадиров. Фарход Розиев был отстранен от должности гендиректора и назначен коммерческим директором компании.

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