Тамбовский губернатор назвал взаимодействие с прокуратурой эффективным

Тамбов, , 18:15 — REGNUM Тамбовский губернатор Александр Никитин считает совместную работу исполнительного органа власти и правоохранительных органов региона эффективной и выразил надежду, что она будет продолжена на благо дальнейшего социально-экономического развития области, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики по итогам расширенного заседания областной прокуратуры.

В прокуратуре Тамбовской области состоялось расширенное заседание коллегии, главной темой которого стали результаты работы ведомства в I полугодии. В заседании приняли участие заместитель генерального прокурора РФ в ЦФО Владимир Малиновский, прокурор Тамбовской области Владимир Торговченков, а также глава региона Александр Никитин, председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.

На коллегии было отмечено, что в I полугодии 2018 года деятельность прокуратуры была направлена на обеспечение законности и правопорядка, защиту прав граждан и юридических лиц, охраняемых законом интересов общества и государства. В ходе надзора за исполнением федерального законодательства прокурорами выявлено 26 тыс. нарушений закона. Более 6,2 тыс. виновных привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, инициировано возбуждение 86 уголовных дел.

На контроле прокуроров находились вопросы обеспечения законности в сфере трудовых правоотношений, социальной сфере, соблюдения прав граждан, в особенности несовершеннолетних, пенсионеров и инвалидов. В рамках надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних выявлено более 3,9 тыс. нарушений закона, около 1,3 тыс. должностных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.

В полном объеме во внесудебном порядке погашена ранее имевшаяся задолженность по заработной плате в 32,5 млн руб.

«Вопросы задолженности по зарплате мы совместными усилиями решаем. Органы власти в этом направлении прикладывают максимум усилий. Ситуация стабильная, критической она не была», — сказал губернатор Александр Никитин.

Повышенное внимание уделялось реализации предоставленных процессуальных полномочий по использованию судебного принуждения в целях защиты прав и свобод граждан, охраняемых законов интересов общества и государства. В суды общей юрисдикции направлено 7458 исков, удовлетворяемость которых из числа рассмотренных составила 99,8%. Большая их часть направлена на защиту трудовых, жилищных прав, прав несовершеннолетних, а также интересов государства и общества.

В ходе взаимодействия тамбовских властей с прокуратурой были устранены пробелы в сфере градостроительного, земельного законодательства, предоставления муниципальных услуг, противодействия коррупции и других.

Пристальное внимание уделялось своевременному исполнению региональных и муниципальных программ профилактики терроризма и экстремизма, гармонизации межконфессиональных отношений. По материалам прокуроров и правоохранительных органов судами удовлетворены 64 заявления о признании интернет-публикаций запрещенными, прекращен доступ к 50 интернет-ресурсам с экстремистскими материалами.

По завершении заседания губернатор Александр Никитин отметил:

«Наше взаимодействие с прокуратурой и другими правоохранительными органами является эффективным. Надеюсь, такая работа будет продолжаться и положительно сказываться на социально-экономическом развитии области».

По итогам работы коллегии подготовлен проект решения о совершенствовании надзора в различных сферах деятельности.