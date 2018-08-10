Макрон обсудил с Путиным ситуацию вокруг террориста Сенцова

Париж, , 18:13 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В ходе разговора Макрон, в частности, поделился с Путиным своей обеспокоенностью состоянием здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в России за терроризм.

«Президент республики поделился с президентом Путиным своей обеспокоенностью в связи с тем, что состояние здоровья Сенцова, видимо, опасно ухудшается», — сказано в сообщении.

В свою очередь, Путин в ходе разговора подчеркнул важность продолжения содействия международного сообщества восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии, а также возвращению сирийских беженцев домой.

Напомним, ранее уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что несмотря на «голодовку», которая якобы длится уже больше 80 дней, Сенцов чувствует себя нормально и на состояние здоровья не жалуется.

Известно, что все дни «голодовки» Сенцов получает поддерживающую терапию, которая, в частности, включает в себя капельницу с необходимыми организму питательными веществами.

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