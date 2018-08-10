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В воинских частях Узбекистана появятся советники по делам духовности

Политика

В войсковых соединениях вводится должность военного психолога

Ташкент, 10 августа 2018, 18:43 — REGNUM  В вооруженных силах Узбекистана сделали ставку на воспитательную и идеологическую работу среди военнослужащих, сообщает 10 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на министра обороны республики генерал-майора Абдусалома Азизова.

Для достижения поставленных целей в войсковых соединениях вводится должность военного психолога, в аппаратах управлений военных округов — психолог и социолог. Кроме того, у командиров воинских частей появится советник по делам духовности и просветительства.

Отметим, за последние пять лет 1945 военнослужащих в Казахстане совершили 2475 правонарушений. По статье «мошенничество» было наказано 406 военнослужащих, «должностной подлог» — 402, «злоупотребление властью» — 392.

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Политическая жизнь Узбекистана
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