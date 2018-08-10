Во Владимире экс-главу местного ГУП судят без журналистов

Владимир, , 17:56 — REGNUM В Ленинском районном суде Владимира 10 августа началось рассмотрение уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего главы ГУП «Комбинат «Тепличный» Виктора Шляхова, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда. Дело было передано в суд 30 июля. Его рассматривает судья Андрей Смирнов.

Предварительное слушание прошло без журналистов, сообщил портал «ПроВладимир». При этом судья пустил в зал заседания родственников обвиняемого — его сына и супругу, бывшего пресс-секретаря губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Шляхов обвиняется во взяточничестве, хищении вверенного имущества, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями.

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