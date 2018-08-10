Президент НКР Бако Саакян: «Мы являемся частью одной Родины»

Модест Колеров, , 17:34 — REGNUM

Президент Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян дал интервью главному редактору ИА REGNUM Модесту Колерову:

: Уважаемый Бако Саакович, новые власти Армении заявили о необходимости дальнейшего развития и укрепления отношений и связей Армении с Россией. Какие существуют резервы для поиска новых решений на этом направлении?

Российско-армянские связи уходят в глубь истории и охватывают политическую, экономическую, культурную и целый ряд других сфер. Это очень серьезные резервы, накопленные в течение долгого времени, представляющие особую важность для Армении и армянского народа. Имеются объективные условия для того, чтобы российско-армянские связи и впредь укреплялись и расширялись.

Среди ключевых компонентов, способствующих этому, хотелось бы особо отметить наличие многочисленной армянской диаспоры в России, которая выступает своеобразным мостом в деле упрочения дружественных отношений между двумя нашими странами. Кстати, армянская диаспора также играет весомую роль в развитии взаимовыгодных дружественных отношений со странами Европы, Америки и другими государствами.

: Как сейчас складываются отношения Армении и Нагорного Карабаха? Возможно ли подписание между ними военного оборонного соглашения?

Отношения между Арменией и Арцахом являются весьма интересным примером сочетания интеграции и суверенитета. Мы одновременно являемся частью одной Родины с высокой степенью интеграции, особенно в экономической сфере, но суверенными государствами. Эта модель достаточно эффективно действует более двух с половиной десятилетий.

Как я уже отметил, мы являемся частью одной Родины, и Республика Армения в своих основополагающих документах определила, что является гарантом безопасности Арцаха. Действующая ныне правовая база позволяет регулировать наши отношения в том числе и в оборонной сфере.

: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для урегулирования нагорно-карабахского конфликта необходимо: считать Степанакерт стороной конфликта и его участие в переговорах в формате Минской группы ОБСЕ. Готов ли Степанакерт к такому ходу событий?

Вот уже более 20 лет с момента нарушения полноценного формата переговорного процесса официальный Степанакерт постоянно заявляет, что для достижения прогресса в урегулировании азербайджано-карабахского конфликта необходимо восстановить данный формат с участием Республики Арцах в качестве полноправной стороны переговоров, которое было признано и зафиксировано на Будапештском саммите ОБСЕ в 1994 году.

Без нашего участия в качестве полноправной стороны переговорного процесса урегулировать азербайджано-карабахский конфликт нереально. Это признают и международные посредники, например, сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

: Велик ли риск нового военного нападения Азербайджана на Нагорный Карабах?

Вероятность возобновления боевых действий исключить нельзя, тем более в условиях непрекращающейся милитаристской риторики и армяноненавистнической пропаганды в Азербайджане. Подтверждением тому служат постоянные нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня на линии соприкосновения, героизация военных преступников, торпедирование любых конструктивных предложений.

Но вероятность возобновления широкомасштабных боевых действий непосредственно зависит от некоторых факторов. Во-первых, от существующего баланса сил между сторонами конфликта. Армия обороны Республики Арцах имеет очень высокую степень боеготовности, и наши вооруженные силы в состоянии противостоять возможной агрессии со стороны Азербайджана и пресечь любые его попытки дестабилизации ситуации.

Другим немаловажным фактором является позиция международного сообщества, особенно стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, имеющих консолидированный подход и постоянно заявляющих о неприемлемости любого рода силового решения азербайджано-карабахского конфликта. С учетом мощи накопленного с обеих сторон военного потенциала развязывание войны в таком стратегически важном регионе, как Южный Кавказ, действительно чревато непредсказуемыми последствиями.

Мы продолжаем оставаться сторонниками мирного урегулирования конфликта и понимаем, что для этого должны быть всегда сильными, сплоченными, иметь непоколебимую веру, надежных и проверенных друзей.