Казахстан выбран председателем совета СНГ по туризму

Душанбе, , 17:37 — REGNUM Председателем совета по туризму стран СНГ избрана глава комитета туризма министерства культуры и спорта Казахстана Майнюра Мурзамадиева, сообщает 10 августа ТАСС со ссылкой на главу комитета по развитию Таджикистана Нумона Абдугаффорзода.

Представитель Казахстана будет возглавлять совет по развитию туризма на протяжении ближайшего года. С 2016 года в совете председательствовала заместитель министра культуры России Алла Манилова.

Напомним, 10 августа в Душанбе проходит заседание совета по туризму стран СНГ. В ходе совещания стороны обсудили создание визы «Шелковый путь», которая сформирует единое визовое пространство в Туркестане.

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