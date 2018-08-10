СМИ: Сирийская армия создает группировку для наступления в Идлибе

Дамаск, , 17:20 — REGNUM Сирийская правительственная армия перебрасывает самые боеспособные соединения и части на северо-запад страны, сообщает 10 августа Al-Masdar News со ссылкой на неназванные источники среди военных.

Издание утверждает, что на севере провинции Хама создается ударная группировка для наступления в провинции Идлиб, где скопилось большое количество непримиримых боевиков.

К признакам готовящейся военной операции издание относит передислокацию в эти районы 4-й механизированной дивизии и бригады «Тигр», известных своей оснащенностью, обученностью, высокой мотивацией и боевым опытом. Сообщается о планах подготовки этих частей к штурмовым боям в городах.

Кроме того, EurAsia Daily сообщает о признаках сосредоточения артиллерийских частей САА, которые уже ведут пристрелку местности в районах позиций незаконных вооруженных формирований.

Еще одним признаком готовящейся крупной операции СМИ считают участившиеся полёты российской авиации над вышеуказанной зоной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии регулярно отмечал провокации боевиков, скопившихся в зоне деэскалации «Идлиб», и неоднократно призывал их главарей встать на путь мирного урегулирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Террористы в Сирии арестовали командиров, начавших переговоры с Дамаском