В Свердловской области избран мэр Серова

Серов, Свердловская область, , 16:35 — REGNUM В Свердловской области город Серов обрёл нового мэра. Им стал вице-мэр Василий Сизиков.

Ему отдали голоса большинство депутатов городской думы. Его конкурент, первый вице-мэр Вячеслав Семаков, не сумел заручиться поддержкой представительного органа.

О Василии Сизикове известно, что он работал в администрации Тобольска на должности вице-мэра, также возглавлял администрацию Верхотурья. Также работал в областных структурах, в частности, был замминистра строительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост мэра Серова освободился в мае. Глава города ушла по собственному желанию, проработав после избрания на этот пост думой всего несколько месяцев. Был объявлен новый конкурс. На него заявились четыре кандидата, но затем двое были отсеяны.

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