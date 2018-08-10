Кто в Литве собирается попланировать «Россию без Путина»

Вильнюс, , 16:34 — REGNUM Секция конференции президента Валдаса Адамкуса (экс-президент Литвы именем которого названа конференция), на которой 22 августа, по признанию литовского политика Жигимантаса Павилёниса, будет обсуждаться «Россия без Владимира Путина» и способы «демократизации России», пройдёт в закрытом режиме, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 августа.

В преамбуле расписания конференции, которое опубликовано на официальном сайте парламента Литвы, говорится, что на закрытой сессии делегаты будут стремиться «подготовить рекомендации западным политикам, как сформировать долгосрочную политику Запада в отношении России».

Модерировать дискуссию будет генеральный директор литовского национального вещателя LRT Моника Гарбачаускайте-Будрене. Запланированы высказывания:

Заместителя председателя оборонного комитета бундестага Германии Карла Ламерса;

Экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса;

Экс-главы МИД Польши, депутата Европарламента Анны Фотыги;

Бывшего главы Freedom House, названного в программе «влиятельным вашингтонским стратегом», Дэвида Крамера;

Главы Трансатлантической организации Германии Дэвида Дейснера;

Председателя парламентского комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анны Гопко;

Вице-президента «Открытой России», «которого неоднократно пытались отравить» (так в тексте анонса конференции), Владимира Кара-Мурзы;

Советника президента США Дональда Трампа Джона Прунскиса;

А также другие журналисты, политики, обозреватели и общественные деятели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обозначенная конференция — официальное мероприятие литовских властей и политиков, а проходит она под именем экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса уже во второй раз.

О принятии некоего «документа», в котором будут «начертаны перспективы России без Путина» (цитата анонса мероприятия, который опубликован на официальной странице парламента Литвы), заявил депутат сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Жигимантас Павилёнис.

Посольство РФ в Литве отреагировало на анонсирование мероприятия, заявив, что «Вильнюс с настойчивостью, достойной лучшего применения, продолжает открыто вмешиваться во внутренние дела России, в том числе пытаясь повлиять на дальнейший путь развития нашей страны».