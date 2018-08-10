В Ярославле объяснили исключение омбудсмена из комиссии по помилованию

Ярославль, , 16:22 — REGNUM В правительстве Ярославской области объяснили, как формировался новый состав комиссии по помилованию, и почему в ней больше нет уполномоченного по правам человека Сергея Бабуркина. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента региональной безопасности правительства Ярославской области Михаил Соловьев.

По словам Соловьева, раз в два года состав комиссии должен меняться на одну треть.

Было принято решение, чтобы в комиссии был независимый и незаинтересованный человек. Поэтому принято решение приглашать Сергея Бабуркина на заседание каждой комиссии в качестве независимого эксперта, чтобы он мог давать независимую оценку деятельности комиссии и мог выступать уже в качестве уполномоченного по правам человека. Перед тем, как будет происходить голосование, будут предлагать заслушать мнение Сергея Бабуркина», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента региональной безопастности правительства Ярославской области Михаил Соловьев.

В департаменте региональной безопасности сообщили, что в адрес Сергея Бабуркина было направлено официальное уведомление с благодарностью за работу и информацией о том, что избран новый состав комиссии.

Михаил Соловьев пояснил также, что ввод силовиков и чиновников в состав комиссии объясняется принципом формирования комиссии. Предложения в ее состав подают общественные организации. Именно они и рекомендовали новых членов комиссии.

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