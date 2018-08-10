Таджикистан и Азербайджан подписали 12 новых документов

Душанбе, , 16:10 — REGNUM Более десятка новых документов подписаны между Таджикистаном и Азербайджаном в ходе визита таджикского руководства в Баку, сообщает «Азия-Плюс».

Кроме совместного заявления глав двух государств, подписан ряд меморандумов о сотрудничестве: между Госкомитетом по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана и Фондом развития экспорта и инвестиций Азербайджана, между ГУП «Таджикская алюминиевая компания» (ТАЛКО) и промышленной корпорацией Азербайджана, между Комитетом телевидения и радио Таджикистана и ЗАО «Телевидение и радиовещание» Азербайджана. А также меморандум о снабжении нефтяным коксом между ГУП «Таджикская алюминиевая компания» и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Кроме того, по итогам переговоров подписаны соглашения между правительствами Таджикистана и Азербайджана о сотрудничестве в ветеринарной сфере и в сфере промышленности и технологий, соглашение об обучении военнослужащих пограничных войск ГКНБ Таджикистана в Академии Государственной пограничной службы Азербайджана между ГКНБ Таджикистана и Государственной пограничной службой Азербайджана и соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур двух стран.

Наряду с этим подписан протокол о ежегодном выделении квот для обучения, между министерствами экономики Таджикистана и Азербайджана и программа сотрудничества на 2019−2020 годы между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Баку вечером 9 августа в сопровождении ряда высокопоставленных лиц.

Сегодня, 10 августа, Рахмон встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Прошлый официальный визит таджикского президента в Азербайджан состоялся в 2012 году. По его итогам между двумя странами было подписано 10 документов.