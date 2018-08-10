Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM В Петербурге пытаются запустить первое парламентское расследование в новейшей истории городского ЗакСа, передает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, парламент дал себе такое право в весеннюю сессию, чтобы пригрозить чиновникам Смольного. Однако до сей поры в отношении исполнительной власти ни одного расследования не инициировали.

Теперь депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова обеспокоилась поведением главы МО «Малая Охта». Тихонова представляет в ЗакСе Красногвардейский район. 8 августа руководитель администрации «Малой Охты» Александр Кольцов был уволен и, судя по всему, пожаловался Тихоновой на главу муниципалитета Дмитрия Монахова.

Кольцова уволили за то, что он, не получив разрешение основного работодателя, параллельно возглавлял две некоммерческие организации — Либерально-демократический союз молодежи и «Добровольную дружину». Однако сам Кольцов утверждает, что давно из состава этих объединений вышел. К тому же, уволить его с должности главы администрации может только суд. Он намерен продолжать работать, даже если попадать на рабочее место придется с помощью полиции.

«Фракция намерена инициировать парламентское расследование деятельности Дмитрия Монахова, а также обратиться в Контрольно-счетную палату Петербурга с рекомендацией включить проверку работы муниципалитета в план инспекций. Мы возмущены сложившейся ситуацией и считаем, что, как и правоохранительные органы, должны отреагировать на возможные факты самоуправства и превышения полномочий со стороны главы МО «Малая Охта» Дмитрия Монахова», — заявила Тихонова

Тихонова добавляет, что в прошлом году по инициативе Дмитрия Монахова был уволен целый ряд сотрудников администрации, в том числе — руководитель, главный и технический специалисты отдела муниципального заказа, специалисты отдела по социальной политике. Сейчас, по информации Тихоновой, Монахов пытается добиться увольнения заместителя главы совета Андрея Степанова и специалиста по организационной работе, депутата совета Тамары Киселевой, которая даже обратилась к правоохранителям с жалобой на издевательства, нецензурную брань, угрозы, хулиганство и рукоприкладство со стороны Монахова. Добавим, он возглавляет муниципальный совет МО «Малая Охта» третий год подряд.

Напомним, о желании позволить ЗакСу проводить парламентские расследования, чего оппозиция требовала на протяжении долгих лет, спикер Вячеслав Макаров объявил в разгар своей борьбы со ставленником Смольного, главой Центрального района Андреем Хлутковым.

Для каждого конкретного случая предполагается создавать парламентскую комиссию. Она может привлекать к своей работе экспертов, проводить слушания, направлять запросы в органы госвласти, а также собирать информацию в госорганах. Поводом для расследований могут быть случаи нарушение прав и свобод человека, ненадлежащее исполнение городского бюджета, противоречие между городскими и федеральными законами.