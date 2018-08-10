Медведев сравнил пенсионную реформу с «горьким лекарством»

Петропавловск-Камчатский, , 15:48 — REGNUM Пенсионную реформу, предполагающую повышение возраста выхода на пенсию в Российской Федерации, можно сравнить с горьким лекарством, которое необходимо принять. Об этом заявил 10 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе беседы с работниками Кроноцкого заповедника на Камчатке.

«Это (пенсионная реформа) как горькое лекарство», — сказал Медведев.

По его словам, человек не хочет принимать «горькое лекарство», но ему приходится это делать для избежания худших последствий.

«Так же и эти (пенсионные) изменения», — сказал глава российского правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами чемпионата мира (ЧМ) по футболу в Калининграде заявил, что в существующей пенсионной системе в стране не всё гладко, хотя она и может продержаться ещё 7−10 лет.

Читайте также: Путин высказался о повышении пенсионного возраста в России

По его словам, руководству РФ по истечении этого срока всё равно нужно будет принимать непопулярные решения. Дело в том, что сейчас в стране на шесть работающих приходится пять пенсионеров, и с течением времени это соотношение будет меняться не в пользу работающих.

Читайте также: В Госдуме обсудят отказ от повышения пенсионного возраста до 2035 года