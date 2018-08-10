Состоится ли визит Пашиняна в Иран?

Станислав Тарасов, , 16:04 — REGNUM

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен посетить с официальным визитом Иран. Иранский посол в Армении Сеед Казем Саджадин и секретарь Совета безопасности Армен Григорян обсудили вопросы двусторонней повестки и подтвердили, что поездка нового главы Армении станет стимулом для развития двусторонних отношений. Напомним, что еще в начале июля министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан во время личной встречи в Ереване с Пашиняном передал тому приглашение иранского президента Хасана Рухани. Тогда в ходе беседы собеседники обменялись мнениями по региональным и международным вопросам. Премьер заявил, что «Армения готова к тесному сотрудничеству с дружественным Ираном». Правда, как в те дни, так и сейчас дата его визита в Тегеран не определена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рухани был в числе первых лидеров государств, которые поздравили Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении. Он связался с ним по телефону буквально накануне вылета того в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным для участия в саммите глав государств ЕАЭС. Согласно официальным сообщениям, тогда «стороны обсудили армяно-иранские дружественные отношения и ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества и международной повестки, обменялись мыслями о развитии событий вокруг иранской ядерной программы», обозначили важность «взаимовыгодного армяно-иранского партнерства, его углубления, а также эффективного осуществления текущих совместных проектов с максимальной реализацией их потенциала», договорились о графике визитов. Таким образом, между первым приглашением Пашиняна в Иран и подтверждением иранской стороной его поездки прошло чуть более месяца.

Отметим и то, что с момента своего прихода к власти премьер в мае совершил визиты в Грузию, Россию (с которой Ереван состоит вместе в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе) и в Бельгию. Но, как ни крути, это государства все же разных уровней и отношения с ними у Армении разные. Тем не менее внимание многих привлек ответ Пашиняна на одной из пресс-конференций, когда он, комментируя вопрос иранского журналиста, сказал, что возглавляемое им движение, во-первых, «не пророссийское, не прозападное и не проиранское», что он «исходит из национальных интересов Армении». Во-вторых, Пашинян выстроил любопытную шкалу внешнеполитических приоритетов. Его слова:

«Мы очень ценим армяно-иранские отношения, очень ценим армяно-российские отношения, очень ценим отношения между Арменией и ЕС, а также отношения между Арменией и США, армяно-грузинские отношения. Мы не собираемся развивать наши отношения с какой-либо страной в ущерб отношениям с другими странами. Это очень важно».

Конечно, в Тегеране такое не осталось незамеченным, после чего и последовало приглашение Пашиняну посетить с визитом эту страну. Однако сейчас налицо ситуация, когда Вашингтон не только ужесточил санкции против Ирана, но и настойчиво «попросил» другие страны воздерживаться от развития торгово-экономического сотрудничества с иранцами. Еревану есть над чем поразмыслить. Особенно на фоне того, что он пошел на определенное осложнение отношений с Москвой. В ответ на известное заявление главы МИД России Сергея Лаврова о недопустимости проведения в Армении политики политических репрессий, Пашинян самоуверенно ответил, что «Россия должна адаптироваться к новой ситуации в Армении». Но дело в том, что это самому Пашиняну предстоит адаптироваться к складывающейся непростой геополитической ситуации. Ведь неизвестно, как отреагируют американцы на участие Еревана в предлагаемом Тегераном проекте коммуникационной и иной логистике, позволяющей Ирану выводить свои энергоресурсы через Армению и Грузию в черноморские порты. А это могло бы позволить Армении стать транзитной страной для товарооборота между черноморским регионом и Персидским заливом.

Новая интрига тут в том, что совершенно «неожиданно» первый заместитель главы ОАО «Российские железные дороги» Александр Мишарин заявил: «Российская сторона начала прорабатывать вопрос строительства железной дороги Иран — Армения». Дочерняя компания РЖД — «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) — может оказаться одним из бенефициаров в случае реализации проекта с Тегераном. В любой другой ситуации в Ереване этому бы аплодировали. Но как быть сейчас, когда, возможно, придется делать серьезный выбор: вступать или не вступать в конфронтацию с Вашингтоном? К тому же подтверждение приглашения совершить визит в Иран пришлось на тот самый момент, когда МИД Армении готовит визит Пашиняна в США. Известно, что премьер хотел бы в сентябре встретиться с президентом США Дональдом Трампом на сессии ООН в Нью-Йорке.

Тогда его визит в Иран в преддверии встречи с Трампом вряд ли состоится. Но что потом? На Востоке есть такая поговорка: «За два стула можно держаться, но на двух стульях долго не усидишь».