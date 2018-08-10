Представители МИД России и Сербии провели «переговоры без правил»

Белград, , 15:42 — REGNUM Руководитель департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова и глава МИД Сербии Ивица Дачич на сегодняшней встрече в Белграде обменялись практическим опытом сопровождения внешнеполитической деятельности, а также обсудили работу с прессой, включая сотрудничество с национальными и международными корреспондентами.

Читайте также: «Фейк» и «деза»: Захарова устроила проверку сообщения об отставке Лаврова

Кроме того, коснулись стороны и проблематики ложных новостей — «фэйк ньюс», распространение дезинформации, информационные кампании, необъективность подачи информации.

«Москве и Белграду есть что сказать на этот счёт, потому что, к сожалению, мы становимся нередко объектами этих кампаний по дезинформации», — цитирует РИА Новости слова Марии Захаровой.

Также по теме: Захарова назвала Facebook инструментом распространения фейковых новостей

Дипломат назвала прошедшую встречу «переговорами без правил», отметив, что ей непривычно выступать в роли спикера рядом с главой МИД Сербии.

Напомним, сегодня, 10 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова находится в Сербии с рабочей поездкой. В планах — проведение консультации с главой МИД республики Ивицей Дачичем и министром инноваций и технологий Ненадом Поповичем. Также в программе запланировано посещение международного фестиваля трубачей в сербском городе Гуча.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ займется разоблачением фейковых новостей западных СМИ