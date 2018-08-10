Иран не будет вести переговоры с США

Тегеран, , 15:53 — REGNUM Официальные лица Ирана заявили, что нет никаких оснований для переговоров президента Ирана Хасана Рухани с его коллегой из США Дональдом Трампом, сообщает 10 августа Anadolu.

Нежелание вести переговоры с Соединенными Штатами основано на политике Вашингтона: в мае 2018 года глава Белого дома расторг ядерное соглашение, а затем ввел санкции в отношении исламской республики.

Напомним, ядерная сделка с Ираном была заключена в 2015 году при администрации президента Барака Обамы, она предполагала частичное снятие санкций в обмен на заморозку ядерной программы.

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