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На Украине начался скандал из-за «гендерного неравенства» в армии

Политика

Девушку отказались принимать в военную академию

Киев, 10 августа 2018, 15:24 — REGNUM  На Украине начался скандал из-за того, что в Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного отказались принимать женщину на летний курс «Стань офицером за год», сообщает 10 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, в академию четыре раза пыталась поступить женщина-военнослужащая украинской армии, однако ей каждый раз отказывали с формулировкой «девушек не набираем». В итоге за женщину решила заступиться правительственная уполномоченная Украины по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко. Она написала обращение к министру обороны Украины Степану Полтораку с просьбой объяснить отказ академии.

Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине призвала бороться за права женщин не только самих женщин, но и мужчин.

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Борьба за гендерное равенство в Европе
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