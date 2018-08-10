На Украине начался скандал из-за «гендерного неравенства» в армии

Киев, , 15:24 — REGNUM На Украине начался скандал из-за того, что в Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного отказались принимать женщину на летний курс «Стань офицером за год», сообщает 10 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, в академию четыре раза пыталась поступить женщина-военнослужащая украинской армии, однако ей каждый раз отказывали с формулировкой «девушек не набираем». В итоге за женщину решила заступиться правительственная уполномоченная Украины по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко. Она написала обращение к министру обороны Украины Степану Полтораку с просьбой объяснить отказ академии.

Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине призвала бороться за права женщин не только самих женщин, но и мужчин.