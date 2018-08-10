Пятница, 10 Августа 2018 года
16:28:51 МСК

Убийство Вороненкова: рассмотрение дела перенесли на 12 сентября

Политика

23 марта 2017 года в центре украинской столицы был застрелен бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков

Убийство Вороненкова: рассмотрение дела перенесли на 12 сентября
Личный фотограф Вороненкова
Беглый депутат Денис Вороненков

Киев, 10 августа 2018, 15:09 — REGNUM  Рассмотрение дела об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова перенесено на 12 сентября 2018 г. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил председательствующий судья Виталий Циктич.

«Судебное рассмотрение (по делу об убийстве Вороненкова) откладывается… на 12 сентября», — заявил Циктич.

Отмечается, что данное решение было принято из-за неявки на заседание адвоката одного из подозреваемых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта 2017 года в центре украинской столицы был застрелен бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Киллер был убит охранником экс-депутата.

Читайте также: Киевский суд продлил арест обвиняемым в убийстве Вороненкова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дело Вороненкова и Максаковой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить