США ведут себя с РФ, как блудные родители с ребёнком – депутат Госдумы РФ

Москва, , 15:12 — REGNUM Когда глобальный бизнес США хочет что-то получить, он получает это, используя те или иные политические механизмы, считает депутат Госдумы РФ Александр Старовойтов (ЛДПР). Об этом он заявил 10 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова официального представителя Государственного департамента США Хизер Науэрт, заявившей о намерении США «изменить поведение» России с помощью санкций.

«Меня радует, что наконец-то у РФ нашлись родители, — сказал Старовойтов. — Блудные родители, которые заявили права на воспитание своего неразумного ребёнка. Только я вот уверен, что генетическая экспертиза покажет, что никакого родства нет. При этом родитель совершенно позабыл — то, чему он пытается научить своё дитя, совершенно не соответствует тому, что есть у него самого».

Кроме того, парламентарий напомнил известное высказывание о том, что политика есть концентрированное выражение экономики.

«Эту фразу приписывают то Марксу, то Ленину (эти слова произнесены Лениным на соединённом заседании делегатов VIII Съезда Советов членов ВЦСПС и МГСПС — членов РКП (б) — прим. ИА REGNUM ), но я совершенно согласен с ней, когда речь заходит о США, — признался депутат. — Когда глобальный бизнес Соединённых Штатов Америки что-то хочет получить, он будет получать это путём каких-то политических элементов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя Госдепа США, санкции, вводимые против РФ, «являются эффективным инструментом» для изменения поведения страны в нужное русло.

«Правительство США считает, что санкции — это очень эффективный инструмент, чтобы заставить другие государства сесть за стол переговоров или побудить их к изменению своего поведения. Это единственный инструмент, который у нас есть, и он очень мощный», — сказала Науэрт.

Кроме того, Науэрт добавила, что способы влияния на каждую страну США выбирают с учётом местной специфики.

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