СКР: напавшие на главреда свердловской газеты не причинили вреда

Екатеринбург, , 14:58 — REGNUM Напавшие в апреле на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина не причинили ему вреда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском областном управлении СКР.

По данным следствия, экспертиза показала, что побои, нанесённые журналисту, не причинили ему вреда. Сейчас следствие добивается детализации телефонных звонков тех граждан, которые были на месте преступления.

Расследование ведут совместно СКР и полиция.

Напомним, нападение произошло вечером 12 апреля. После этого Дмитрий Полянин оказался в больнице. Сам он полагал, что поводом для агрессии стала одна из публикаций. При этом журналист не уверен в том, что нападавших смогут найти.

Ранее следствие по факту нападения на него было продлено.

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