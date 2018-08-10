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Казахстан занял второе место в конкурсе «Кубок моря» «АрМИ-2018»

Политика

Экипажи надводных кораблей в течение нескольких дней провели артиллерийские стрельбы

Казахстан занял второе место в конкурсе «Кубок моря» «АрМИ-2018»
Иллюстрация: Mod.gov.kz
Моряки

Астана, 10 августа 2018, 14:59 — REGNUM  Военные моряки Казахстана заняли второе место в международном конкурсе «Кубок моря» Армейских международных игр, сообщили 10 августа в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Экипажи надводных кораблей в течение нескольких дней провели артиллерийские стрельбы по уничтожению плавающей мины, а также поразили воздушные цели. В конкурсе приняли участие военные моряки России, Ирана, Азербайджана и Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Казахстане состоялось торжественное закрытие казахстанской части Армейских международных игр. На военных полигонах республики прошли три конкурса: «Мастера артиллерийского огня», «Соколиная охота» и «Уверенный прием».

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан занял первые места в конкурсах казахстанской части «АрМИ-2018»

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Военные учения
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