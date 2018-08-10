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Уголовная ответственность за увольнение пожилых — новация в законах

Политика

В настоящее время ничего подобного нет, работники через суд оспаривают незаконные увольнения и работодатель несет лишь «материальную» ответственность

Москва, 10 августа 2018, 14:49 — REGNUM  Возможное введение жесткой административной и даже уголовной ответственности за неправомерное увольнение пожилых работников, безусловно, будет новацией для российского законодательства, считает юрист Европейской юридической службы Павел Корнеев.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что за увольнение пожилых работников после увеличения пенсионного возраста может быть введена дополнительная ответственность, включая уголовную. Глава правительства сравнил эту меру, которая сейчас обсуждается, с ответственностью за увольнение женщин в декретном отпуске.

В настоящее время ничего подобного нет, работники через суд оспаривают незаконные увольнения и работодатель несет лишь «материальную» ответственность в виде оплаты вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Вероятно, подобные гарантии призваны вызвать доверие к пенсионной реформе, которая сегодня оценивается многими в крайне непозитивном ключе.

Остается только ожидать развития данной ситуации, возможных законопроектов и механизмов их исполнения. Если, конечно, соответствующее решение будет принято.

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Пенсионная реформа
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