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США прекращают обучение пакистанских офицеров

Политика

Исламабад может начать искать новых партнеров

Вашингтон, 10 августа 2018, 14:47 — REGNUM  Администрация президента США Дональда Трампа начала исключать десятки пакистанских военных офицеров из специализированных учебных программ, сообщает 10 августа Reuters.

Данная программа на протяжении многих лет укрепляла союзнические отношения между двумя странами, однако последние события привели к значительному охлаждению между партнерами.

Напомним, Соединенные Штаты обвиняют Пакистан в поддержке террористов, что и стало официальной причиной охлаждения в отношениях. Исламабад предупредил Вашингтон, что может начать искать новых партнеров в Москве или в Пекине.

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