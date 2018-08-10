Пятница, 10 Августа 2018 года
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ООН о режиме ЧП в Эквадоре из-за мигрантов: «Поддерживаем это решение»

Политика

9 августа власти Эквадора объявили режим ЧП на территории нескольких провинций в связи с притоком беженцев из Венесуэлы

Женева, Швейцария, 10 августа 2018, 14:40 — REGNUM  Решение Эквадора о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) в трех провинциях страны в связи c притоком мигрантов даст возможность «выделить дополнительные ресурсы и расширить меры реагирования». Об этом, как передает ТАСС, заявил официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильям Спиндлер на брифинге в Женеве.

«УВКБ приветствует и поддерживает это решение (властей Эквадора)», — сказал Спиндлер.

Как передавало ИА REGNUM, 9 августа власти Эквадора объявили режим ЧП на территории нескольких провинций (Карчи, Пичинча и Эль-Оро) в связи с притоком беженцев из Венесуэлы.

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Политический кризис в Венесуэле
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