ООН о режиме ЧП в Эквадоре из-за мигрантов: «Поддерживаем это решение»

Женева, Швейцария, , 14:40 — REGNUM Решение Эквадора о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) в трех провинциях страны в связи c притоком мигрантов даст возможность «выделить дополнительные ресурсы и расширить меры реагирования». Об этом, как передает ТАСС, заявил официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильям Спиндлер на брифинге в Женеве.

«УВКБ приветствует и поддерживает это решение (властей Эквадора)», — сказал Спиндлер.

Как передавало ИА REGNUM, 9 августа власти Эквадора объявили режим ЧП на территории нескольких провинций (Карчи, Пичинча и Эль-Оро) в связи с притоком беженцев из Венесуэлы.

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