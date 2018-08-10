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В Киеве заявили о возможности договариваться с Москвой по миротворцам

Политика

Для начала миротворческой миссии необходимо решение Совета безопасности ООН

Киев, 10 августа 2018, 14:30 — REGNUM  Вопрос введения миротворцев в Донбасс следует обсуждать с Россией, считает советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко. Его слова приводит 10 августа департамент коммуникаций МВД Украины.

«Для миротворческой миссии необходимо решение Совета безопасности ООН. А там, среди пяти постоянных членов — Россия», — напомнил Варченко.

Поэтому, добавил он, договариваться по поводу введения в Донбасс миротворцев следует и с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что без согласия Кремля в Донбасс не войдут никакие миротворческие силы.

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Война в Донбассе
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