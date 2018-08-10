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Турчинов заявил, что повышать зарплаты надо солдатам, а не бюджетникам

Политика

Пока в украинской армии с зарплатами дела обстоят плохо

Турчинов заявил, что повышать зарплаты надо солдатам, а не бюджетникам
U.S. Army Europe Images
Солдат ВСУ

Киев, 10 августа 2018, 14:29 — REGNUM  Чтобы сохранить профессиональное ядро украинской армии, военнослужащим ВСУ нужно платить достойную зарплату, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает 10 августа «112 Украина».

По его словам, в оборонный бюджет Украины на 2019 год заложено повышение зарплат для украинских военнослужащих. Турчинов подчеркнул, что рост зарплат для солдат и офицеров должны быть приоритетнее, чем повышение зарплат для чиновников и бюжетников.

Напомним, ранее минобороны Украины анонсировало увеличение зарплат украинским военнослужащим. Однако эксперты сомневаются в реалистичности таких заявлений, так как сегодня в ВСУ не просто маленькие зарплаты — выплаты задерживают на несколько месяцев.

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Вооруженные силы Украины
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