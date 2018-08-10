Москва, , 14:27 — REGNUM Нагрузку на избирательную систему нельзя измерять только в пиковых ситуациях, когда проходят президентские выборы или многоуровневые выборы в единый лень голосования. Нагрузку надо измерять и в обычные периоды, и смотреть, каковы долгосрочные тенденции. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал профессор НИУ «Высшая школа экономики», политолог Олег Матвейчев, комментируя представленный в Москве доклад Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Мифы и рифы российских выборов: Итоги выдвижения и регистрации в ЕДГ в субъектах Российской Федерации 9 сентября 2018 г.»

«Сейчас выяснилось, что есть запрос определенного небольшого политического класса, которому нужны яркие шоу, брызги эмоций и «хайп», но есть большинство избирателей, которые вполне спокойно себя чувствуют как раз в той ситуации, когда политики занимаются не только словами и «хайпом», и всевозможными самопрезентациями и самопиаром, сколько, реальными делами», — отметил политолог.

«Запрос на «политику реальных дел» сейчас существует у большинства общества. Сегодня люди поддерживают тех исполняющих обязанности губернаторов, которые «выбили» в Москве деньги на строительство метро или реконструкцию аэропорта, дорожных развязок или мостов, которые долгое время были долгостроями. С появлением таких региональных политиков дело сдвинулось, и то, что было долгостроем, наконец достроено, что-то начало шевелиться, работать, начали реально заниматься благоустройством в городах. И эта работа выражается в реальной поддержке избирателей», — рассказал профессор НИУ «Высшая школа экономики».

«А те политики, которые в последний момент решили «вскочить» на волне протеста, или привлекая к себе внимания какими-нибудь «танцами возле избиркомов» — они «пролетели». И это закономерно, и никто не жалеет о том, что они пролетели», — подчеркнул Олег Матвейчев.

«Еще я бы отметил интересную тенденцию. Вчера я разговаривал с новосибирским избиркомом, и обнаружил, что за все время проведения выборов нет ни одной жалобы. То есть, ушла тенденция по обмену компроматами, нет так называемой «чернухи», незаконных агитационных материалов, выходивших без тиражей с и неизвестным авторством, анонимок, фейков, — продолжил политолог, — В этом смысле все сейчас тоже успокоились, и «борьба не на жизнь, а насмерть», которая шла между теми или иными политическими партиями или кандидатами, стала скорее исключением, чем правилом. Допустим, в Екатеринбурге, где столкнулись мощные олигархические кланы, кампания изобилует всевозможным компроматом и акциями, много грязи и незаконных действий. Но если посмотреть на 50 остальных выборов всех уровней, которые идут по стране, то очевидна абсолютная чистота выборов — полное отсутствие незаконной агитации, порчи агитационных материалов, разрисованных домов и забросанных грязью билбордов».

«И это можно расценивать очень позитивно», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.

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