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Премьер Армении не стал комментировать дело экс-президента Кочаряна

Политика

В данный момент апелляционный суд рассматривает жалобу защиты Роберта Кочаряна о правомерности его ареста

Премьер Армении не стал комментировать дело экс-президента Кочаряна
Иллюстрация:  armtimes.com
Роберт Кочарян

Ереван, 10 августа 2018, 14:26 — REGNUM  Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который с рабочим визитом находится в Тавушской области, не стал комментировать дело арестованного экс-президента Армении Роберта Кочаряна, сославшись на то, что данный комментарий может быть неправильно истолкован.

«Я думаю, что будет неправильно, если я сегодня дам комментарий по этому поводу, так как любой комментарий может быть истолкован, как воздействие или вмешательство в дело. Но я считаю, что любой гражданин Армении имеет ответ на этот вопрос», — сказал Пашинян, в ответ на вопрос журналиста о том, что Роберт Кочарян считает, что преследуется по политическим мотивам, а его сторонники — что оппозиция в 2008 году пыталась устроить военный переворот.

В данный момент апелляционный суд рассматривает жалобу защиты Роберта Кочаряна о правомерности его ареста.

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