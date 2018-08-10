Премьер Армении не стал комментировать дело экс-президента Кочаряна

Ереван, , 14:26 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который с рабочим визитом находится в Тавушской области, не стал комментировать дело арестованного экс-президента Армении Роберта Кочаряна, сославшись на то, что данный комментарий может быть неправильно истолкован.

«Я думаю, что будет неправильно, если я сегодня дам комментарий по этому поводу, так как любой комментарий может быть истолкован, как воздействие или вмешательство в дело. Но я считаю, что любой гражданин Армении имеет ответ на этот вопрос», — сказал Пашинян, в ответ на вопрос журналиста о том, что Роберт Кочарян считает, что преследуется по политическим мотивам, а его сторонники — что оппозиция в 2008 году пыталась устроить военный переворот.

В данный момент апелляционный суд рассматривает жалобу защиты Роберта Кочаряна о правомерности его ареста.

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