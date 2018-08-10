Европа снижает закупки нефти у Ирана из-за санкций — МЭА

Брюссель, , 14:18 — REGNUM Ограничительные меры Вашингтона, введенные против Тегерана, ведут к сокращению экспорта иранской нефти. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В документе МЭА отмечается, что экспорт черного золота из Ирана составляет 2,19 млн баррелей в сутки, что на 90 тыс. баррелей в сутки меньше по сравнению с июнем.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении Ирана. Позже Еврокомиссия заявила о намерении блокировать антииранские санкции Вашингтона, вступившие в силу 6 августа.

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